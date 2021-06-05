Томенко: около 200 км Чуйского тракта на территории Алтайского края нуждаются в расширении

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Около 200 км Чуйского тракта на территории Алтайского края нуждаются в расширении до четырех полос для обеспечения безопасности, сообщил в интервью ТАСС на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

На территории Алтайского края находится более 300 км федеральной трассы Чуйский тракт. При этом только 52 км от его общей протяженности модернизированы и расширены до четырех полос.

"Чуйский тракт идет от Новосибирска через Барнаул, Бийск, Горно-Алтайск до границы с Монголией. Я попросил федеральной поддержки для его расширения по территории Алтайского края, поскольку дорога очень активно используется, а на многих ее участках всего лишь две полосы. Это медленно и небезопасно, приводит, к сожалению, иногда к очень тяжелым авариям. Поэтому есть необходимость в период до 2030 года расширить примерно 200 км участков этой дороги", - сказал глава региона.

Он добавил, что речь идет о расширении трассы до четырех полос. В числе других дорог, нуждающихся в модернизации, губернатор назвал трассу от Барнаула до границы с Казахстаном общей протяженностью 400 км.

"На казахстанской стороне эта дорога сделана в хорошем исполнении, а у нас она была региональная. На ее содержание и поддержание в нормальном состоянии мы ежегодно тратили примерно 500 млн рублей. Эту дорогу у нас забрал в федеральную собственность Росавтодор, в результате вдвое увеличено финансирование по сравнению с ежегодными вложениями из регионального бюджета. Мы таким образом высвободили примерно 500 млн рублей и направили их на остальную сеть автомобильных дорог краевой значения", - подчеркнул глава региона.

О модернизации Чуйского тракта

Чуйский тракт - федеральная автомобильная дорога, проходит по территории Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай. По версии журнала National Geographic, входит в десятку красивейших дорог мира. Дорога востребована и интенсивно загружена: в сутки здесь проезжают до 43 тыс. автомобилей. На расширение полос потребуется около 50 млрд рублей.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.