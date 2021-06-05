{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ПМЭФ-2021

Крым на ПМЭФ заключил договоры в сферах туризма и строительства на 56 млрд рублей

Всего власти региона подписали шесть соглашений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Власти Крыма на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заключили шесть соглашений в областях туризма и строительства на общую сумму свыше 56 млрд рублей. Об этом сообщил в субботу глава республики Сергей Аксенов.

"Ключевым итогом участия Республики Крым в Петербургском международном экономическом форуме стало подписание шести инвестиционных соглашений о реализации туристических и строительных проектов на территории республики с общей суммой заявленных инвестиций более 56 млрд рублей. К слову, этот результат значительно превысил показатели допандемийного 2019 года", - написал Аксенов в субботу на своей странице в "ВКонтакте".

Он отметил, "что Крымский стенд, где можно было получить консультацию по мерам поддержки бизнеса, инвестиционному потенциалу, ознакомиться с успешными инвестпроектами, результатами реализации нацпроектов, проектов свободной экономической зоны, а также продегустировать крымские продукты, традиционно пользовался популярностью у гостей форума".

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит в очном формате с 2 по 5 июня. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрымПМЭФ-2021
ПМЭФ-2021
Белгородская область планирует выполнить годовой план по соцконтрактам досрочно
Власти региона планируют ежегодно до 2030 года оказывать помощь около 2,5 тыс. жителям за счет социальных контрактов
Читать полностью