Крым на ПМЭФ заключил договоры в сферах туризма и строительства на 56 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Власти Крыма на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заключили шесть соглашений в областях туризма и строительства на общую сумму свыше 56 млрд рублей. Об этом сообщил в субботу глава республики Сергей Аксенов.

"Ключевым итогом участия Республики Крым в Петербургском международном экономическом форуме стало подписание шести инвестиционных соглашений о реализации туристических и строительных проектов на территории республики с общей суммой заявленных инвестиций более 56 млрд рублей. К слову, этот результат значительно превысил показатели допандемийного 2019 года", - написал Аксенов в субботу на своей странице в "ВКонтакте".

Он отметил, "что Крымский стенд, где можно было получить консультацию по мерам поддержки бизнеса, инвестиционному потенциалу, ознакомиться с успешными инвестпроектами, результатами реализации нацпроектов, проектов свободной экономической зоны, а также продегустировать крымские продукты, традиционно пользовался популярностью у гостей форума".

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит в очном формате с 2 по 5 июня. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.