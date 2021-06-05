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Белоусов сообщил, что кабмин потратил на кризисную поддержку экономики 4 трлн рублей

Восстановление экономики России опережает прогнозы примерно на два месяца, отметил вице-премьер РФ
Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов Кирилл Кухмарь/ТАСС
Описание
Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Правительство РФ потратило в общей сложности 4 трлн рублей на поддержку экономики страны во время пандемии, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на сессии в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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"Это к вопросу о металлургах. Я [владельцу НЛМК Владимиру] Лисину лично сказал, было закрытое совещание: вы устроили какие-то вопли из-за нескольких десятков миллиардов рублей при ваших доходах. Мы спалили на этой истории [на поддержке экономики в период пандемии] 4 трлн рублей, у вас ничего не взяв. Мы взяли у банков в виде заимствований", - сказал Белоусов.

Восстановление экономики России сейчас опережает прогнозы примерно на два месяца, заявил Белоусов. "Примерно на два месяца опережаем показатели, сейчас вот идем с опережением по траектории", - сказал он.

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РоссияБелоусов, Андрей РэмовичЛисин, Владимир СергеевичПандемия COVID-19ПМЭФ-2021
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