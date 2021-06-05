Борисов сообщил о наличии площадок для локализации производства Tesla в России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Многие российские регионы могут предложить свои площадки для локализации производства электромобилей в России, в частности Tesla. Об этом в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума сообщил вице-премьер России Юрий Борисов.

Больше половины авто в РФ через 20 лет будут электрическими

Вице-премьер Борисов: Больше половины авто в РФ через 20 лет будут электрическими

"Что касается предложения Илона Маска, мне кажется, что нужно всегда рассматривать самые интересные, высокотехнологичные решения. Почему бы и нет? Локализация производства на территории России, передовых технологий всегда только приветствуется. Будь это Илон Маск или другой производитель электромобилей, мы всегда рады и открыты для сотрудничества. <...> Очень большое количество российских регионов могут предложить свои площадки", - сказал он.

Ранее Маск в ходе выступления на просветительском марафоне "Новое знание" заявил, что американская компания Tesla в скором времени может выйти на российский рынок, а также создать в стране собственное производство. После этого российский Минпромторг пригласил Маска обсудить его идею. При этом целый ряд регионов РФ уже публично предложил Маску создать производство на их территории.

После этого губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился к предпринимателю в Twitter с предложением начать инвестиции в Россию с его региона.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.