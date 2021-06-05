Борисов: мировой дефицит полупроводников не оказал заметного влияния на авторынок РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Мировой дефицит полупроводников не оказал заметного влияния на темпы производства российских автоконцернов. Об этом в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума сообщил ТАСС вице-премьер РФ Юрий Борисов. По его словам, общемировой дефицит полупроводников спровоцирован резким увеличением производства в автопроме после пика пандемии.

"Если говорить об общей ситуации на автомобильном рынке, за четыре месяца этого года наметилось явное оживление. Производство автомобилей увеличилось на 41,3% - до 556,6 тыс. Резкое падение производства в прошлом году снизило интерес производителей электронной компонентной базы для этого сегмента рынка, и после восстановления спроса наметился определенного рода дефицит, о котором заявили все ведущие производители. Это коснулось и наших автопроизводителей, но, судя по темпам производства, это пока незаметно", - сказал Борисов.

Вице-премьер отметил, что полупроводники, производимые в России, отстают по качеству от мировых лидеров, поэтому в основном российские концерны закупают импортную продукцию. Это не критично и вписывается в принцип общемирового разделения труда, добавил он.

"Производим [полупроводники в РФ], но, к сожалению, они еще отстают по технологическому уровню от тех, что производят мировые лидеры электроники. Поэтому нам очень много приходится закупать, но это на самом деле мировая тенденция. Предположим, такая ведущая в этой области страна, как Южная Корея, в основном специализируется на производстве устройств для хранения данных (памяти). И практически все страны закупают память Samsung, и совершенно спокойно используют ее в своих разработках. Мировое разделение труда", - добавил вице-премьер.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.