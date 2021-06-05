Минск считает санкции против "Белавиа" попыткой ее удушения и рейдерского захвата рынка

МИНСК, 5 июня. /ТАСС/. Санкции в отношении "Белавиа" следует рассматривать как попытку удушения национальной авиакомпании Белоруссии и рейдерского захвата рынка авиаперевозок.

Что известно об экстренной посадке самолета Ryanair в Минске

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Об этом заявил в субботу в эфире телеканала ОНТ директор департамента по авиации Минтранса республики Артем Сикорский.

"Идет процесс удушения. Эти санкции, скажем прямо, - это рейдерский захват рынка и бизнеса авиакомпании, которая вообще не участвовала в этих событиях (экстренной посадке лайнера авиакомпании Ryanair)", - отметил глава департамента.​​​​​