Несырьевой неэнергетический экспорт из РФ за январь - май вырос на 26%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Объем несырьевого неэнергетического экспорта из России за январь - май 2021 года вырос на 26% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и достиг $65 млрд. Об этом в интервью ТАСС сообщила глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина.

"За первые пять месяцев 2021 года объем несырьевого неэнергетического экспорта достиг $65 млрд, что на 26% больше прошлогодних показателей аналогичного периода, это оперативная оценка аналитического центра РЭЦ", - сказала она.

По словам Никишиной, во многом это связано с динамикой цен на международных рынках. Основными отраслями-драйверами экспортного роста остаются металлургия, химическая отрасль и машиностроение, добавила она.

Как сообщалось ранее, по данным РЭЦ, объем несырьевого неэнергетического экспорта из России в 2020 году вырос почти на 4% по сравнению с показателем за 2019 год и составил $161,3 млрд.

Основную часть структуры несырьевого неэнергетического экспорта в 2020 году сформировали металлопродукция (20,8%), продукция машиностроения (17,7%), продовольствие (17,3%) и химические товары (16%).