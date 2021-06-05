"TUI Россия" планирует запустить чартерные программы на Алтай, Камчатку и в Карелию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. "TUI Россия" рассчитывает в этом году запустить чартерные программы на Алтай, Камчатку, в Карелию и по другим российским направлениям. Среди зарубежных направлений компанию интересует Катар. Об этом сообщил в интервью ТАСС на полях ПМЭФ генеральный директор туроператора Тарас Демура.

"Помимо Сахалина, куда мы начнем отправлять туристов с 4 июля в рамках нашей чартерной программы, а также Бурятии (Байкал), куда мы полетим уже в третий раз, мы рассматриваем и ряд других внутренних направлений. Например, планируем чартеры до Петрозаводска, в Карелию, прорабатываем Камчатку. Думаю, что мы обязательно полетим на Алтай, рассматриваем Кавказские Минеральные Воды", - сказал Демура.

В "TUI Россия" поясняют, что это регионы, в которые на рынке либо совсем нет чартерных предложений, либо их очень мало, при этом есть потенциальный интерес со стороны туристов. Туроператор также планирует запустить чартерные программы по традиционно популярным у россиян внутренним направлениям - курорты Краснодарского края, Казань.

Запуск чартеров по России помогает снизить стоимость путешествий в два-три раза, говорят в компании. Также это возможность для туроператоров работать в условиях пандемии и ограничений на зарубежные полеты, а еще - источник дополнительного дохода для региональных экономик. Например, Бурятия заработала благодаря двум чартерным программам "TUI Россия" 100 млн рублей. "То есть чартерные туристы - это не просто какой-то транзитный трафик, люди тратят на отдыхе деньги", - говорит Демура.

В этом году туроператор отправит на отдых в России более 300 тыс. человек, и это в несколько раз больше, чем в предыдущие годы. В дальнейшем эта цифра будет увеличиваться и через год-два достигнет 500-700 тыс. человек.

Зарубежные перспективы

Также Демура сообщил, что из-за пандемии и ограничений на авиасообщение с другими странами в России отдыхает две трети клиентов "TUI Россия", треть предпочитает зарубежный отдых. Причем в условиях ограничений на Турцию у туристов популярно "все, что открыто", например ОАЭ, Мальдивы. Туроператор прорабатывает новые заграничные направления, например, на Петербургском форуме компания подписала соглашение с Катаром.

"Катар - интересная страна, там сейчас реализуется очень большое количество инфраструктурных проектов, то есть откроется несколько сотен гостиниц через несколько лет", - отметил он. Через два-три года, по его прогнозу, это будет "новая звезда на туристическом небосклоне". Если будут открыты границы и позволит эпидемиологическая ситуация, компания планирует с осени летать туда регулярными чартерными рейсами.

Он также поделился, что стоимость туров в Катар будет начинаться от 80-90 тыс. рублей, при этом средняя цена составит 150-200 тыс. рублей. В основном туристам будут предлагать отдых в пятизвездочных отелях. Помимо моря страна может предложить туристам исторические и развлекательные экскурсии, СПА-программы, поездки в пустыню к бедуинам, гастрономические изыски и шоппинг.

Компания активно работает с правительством Катара и с местным бизнесом, чтобы "раскрутить" направление, добавил он. "Я думаю, что скоро это будет новое интересное направление, Катар, Иран, Саудовская Аравия - это что-то такое не типичное", - считает гендиректор "TUI Россия".

Поддержка отрасли

"TUI Россия" в рамках ПМЭФ подписала соглашение о сотрудничестве с Ростуризмом для совместного продвижения российских туристических направлений. "Руководство Ростуризма в лице Зарины Валерьевны Догузовой много делает, чтобы помогать бизнесу. Она фасилитирует общение федеральных, региональных органов власти и бизнеса. И это приятно, потому что раньше такого не было", - отметил Демура.

Он высоко оценил меры поддержки, предложенные властями - туристический кешбэк, субсидирование чартеров. "Даже не все европейские страны делают подобное", - подчеркнул руководитель туроператора. Но этого, по его словам, точно недостаточно, за счет этого ситуацию не переломить. "Это где-то помогает и спасает на короткой дистанции, но в целом надо, конечно, открывать границы. Учитывая, что мы живем в холодной северной стране, условно говоря, людям важно оздоровиться за лето успеть, чтобы зимой не болеть, чтобы получить свою дозу витамина D", - говорит Демура.

По его словам, отрасль надеется, что ситуация с коронавирусом позволит в скором времени открыть без ограничений массовые направления Средиземноморья: Кипр, Грецию, Италию, Испанию, Турцию. "Это очень важно для рынка, мне кажется, и в целом для россиян", - уверен гендиректор "TUI Россия".

При этом Тарас Демура не разделяет точку зрения ряда экспертов, что туроператоры перестанут развивать внутренние туристические направления, когда международный туризм восстановится.

"Мне трудно за всех говорить, но мы очень много времени и сил уже инвестировали в развитие, нам самим невыгодно это бросать, и не хотелось бы. Каким бы ни был спрос за рубеж, если мы сможем раскачать спрос на тот же Сахалин, Алтай, Карелию, безусловно, нам захочется этот бизнес сохранить", - пояснил он.

Объемы внутренних турпотоков после восстановления международного туризма могут измениться, но в целом компания планирует "летать и дальше" по России, резюмировал он.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.