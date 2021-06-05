Белгородская область планирует выполнить годовой план по соцконтрактам досрочно

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Белгородская область планирует выполнить годовой план по соцконтрактам за семь-восемь месяцев. Об этом в эфире телеканала РБК на площадке Петербургского международного экономического форума сообщил врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В городах возможность побольше, но, мне кажется, что не хватает информации о формах господдержки, которые существуют как на федеральном уровне, так и на региональном. Информация не доходит до людей. Сужу по этому - социальный контракт. Поставили жесткую задачу, чтобы донести до определенной категории людей. Начали точечно звонить - востребованность очень большая, мы годовой план планируем за семь-восемь месяцев выполнить", - сказал Гладков.

В декабре 2020 года в Белгородской области утвердили программу, рассчитанную на снижение количества бедных жителей региона в полтора раза - до 53 тыс. человек к 2030 году. Ежегодно до 2030 года около 2,5 тыс. жителей региона получат помощь за счет социальных контрактов, более 2 тыс. жителей предпенсионного возраста пройдут переобучение или повысят квалификацию.

Благодаря программе уже около 600 жителей региона нашли постоянное место работы, 263 соглашения заключили на открытие ИП. Возможностью организовать или расширить личное подсобное хозяйство воспользовались более 400 человек. Преодолеть трудную жизненную ситуацию средства программы помогли 633 жителям региона.

Социальный контракт - это договор между гражданином и органом социальной защиты, содержащий взаимные обязательства. Так, государство предоставляет гражданину помощь (денежное пособие, социальное сопровождение, переобучение, содействие в трудоустройстве), а гражданин в свою очередь проходит переобучение, трудоустраивается или начинает собственное дело.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.