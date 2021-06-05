МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Moody’s допустило риск отключения России от международных платежных систем. Об этом говорится в сообщении организации.

По мнению агентства, российская экономика показывает устойчивость, в том числе в условиях пандемии коронавируса. Благоприятен также низкий уровень госдолга. При этом уровень инвестиций, как внутренних, так и внешних, остается значительно ниже ввиду санкционного давления.

"Существующие санкции и постоянный риск новых мер, включая возможность дальнейших ограничений по суверенному долгу, будут ограничивать бюджетные возможности России и гибкость финансирования, оказывая давление на общую финансовую устойчивость страны", - рассказали в Moody’s.

Кроме того, ограничения доступа к технологическим ноу-хау препятствуют модернизации и диверсификации российской экономики. Так, Moody’s допустило отключение России от международных платежных систем.

"Хотя Moody's считает такие шаги маловероятными, возможность новых [санкционных] ограничений в части доступа России к международным платежным системам увеличивает неопределенность", - также считают в агентстве.

В пятницу Moody's подтвердило долгосрочные рейтинги РФ в иностранной и национальной валюте на уровне "Baa3" со "стабильным" прогнозом. Краткосрочный рейтинг России в национальной валюте подтвержден на уровне "Prime-3". Аналитики Moody's прогнозируют умеренный рост российской экономики в 2021 году, ожидая, что темпы увеличения ВВП останутся "в нижней половине диапазона в 1,5-2%".