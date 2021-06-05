Эксперты сообщили, что доля туризма в экономике СЗФО достигнет 1,6 трлн рублей к 2035 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Доходы от туристической отрасли в Северо-Западном федеральном округе достигнут 1,6 трлн рублей к 2035 году, общая доля в валовом региональном продукте (ВРП) региона увеличится до 10%. Этому будет способствовать межрегиональный проект "Серебряное ожерелье", сообщила в субботу на площадке Петербургского международного экономического форума заместитель полпреда президента РФ в СЗФО Любовь Совершаева.

"Эксперты и Финансово-экономический университет Санкт-Петербурга провели оценку проекта на долгосрочный период и определили его потенциал. По их оценке, социально-экономический эффект для субъектов СЗФО - это увеличение доли туризма в совокупном ВРП по округу к 2025 до 5%, а к 2035 году - до 10%, что в денежном выражении является 1,6 трлн рублей. Если мы это сделаем, то увидим новые этапы туристического бизнеса на Северо-Западе", - сказала она.

Для привлечения финансирования из федерального бюджета на реализацию проекта создается мастер-план макрорегиона. "Практически мы понимаем, что реализация этого проекта ("Серебряное ожерелье") в том виде, в котором он нам необходим, возможна только при одном - при разработке мастер-плана макрорегиона Северо-Запад. Мы направили письмо на имя президента Российской Федерации. Наш проект уже рассмотрен экспертным управлением администрации президента, он получил одобрение, дальше переходит в правительство Российской Федерации", - пояснила Совершаева.

Округ занимает весомую долю внутреннего туризма в РФ, отметила заместитель полпреда. "Майские праздники показали, что Северо-Западный федеральный округ оказался самым востребованным для внутреннего туризма, цифры, которые мы видим, говорят о том, что практически мы начинаем выходить на допандемийный 2019 год. Повлияли несколько историй - уже достаточно приличная инфраструктура, кешбэк позволял многим сократить свои расходы", - пояснила Совершаева.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.