Власти Дагестана рассчитывают завершить проектирование объезда Дербента к концу года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Власти Дагестана рассчитывают на завершение проектирования объездной дороги вокруг дагестанского города Дербент к концу этого года. Об этом ТАСС в субботу на полях Петербургского международного экономического форума сообщил врио главы Дагестана Сергей Меликов.

"Я надеюсь, что работа над проектированием завершится к концу этого года по Дербенту. Затем нужно, чтобы правительство РФ определило источник финансирования, и с началом финансирования начнется строительство", - пояснил Меликов.

Он добавил, что в настоящее время ведется проектирование объездных дорог Дербента и Хасавюрта по федеральной трассе "Кавказ". "Мы подали соответствующие документы, в том числе озвучили эту проблему в Совете Федерации во время проведения Дней Дагестана. Строительство объездных участков дороги - это [компетенция] Росавтодора, мы просим предусмотреть выделение денежных средств на [эти цели]", - сказал глава региона.

Строительство объездной дороги только у Дербента потребует около 35-40 млрд рублей. Протяженность дороги - порядка 32 км. Обе объездные дороги должны соответствовать первой категории и иметь четыре полосы движения, что позволит пропускать от 25 до 30 тыс. автомобилей в сутки.

Кроме того, сообщалось, что проект строительства объезда вокруг Хасавюрта предусматривает как реконструкцию действующей трассы Р-217 "Кавказ", так и непосредственно строительство новой дороги в обход города. Автодорога в обход Дербента пройдет по новому направлению в обход городов Дербент и Дагестанские Огни. Участок дороги "Кавказ" до границы с Азербайджаном - это главная транспортная артерия Дагестана, которая является самой аварийной в регионе.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.