Глава Коми заявил, что регион будет сокращать госдолг, несмотря на жесткий дефицит бюджета

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Правительство Республики Коми сократило объем государственного долга региона до 31,3 млрд рублей, несмотря на жесткий дефицит регионального бюджета. В дальнейшем сокращение долговых обязательств будет продолжено, а коммерческие кредиты регион намерен заместить бюджетными, сообщил в интервью ТАСС на площадке Петербургского международного экономического форума глава республики Владимир Уйба.

Бюджет Коми на 2021 год утвержден с доходами 79,5 млрд рублей, расходами - на 89,1 млрд, дефицитом в 9,6 млрд рублей, его предельный размер - 15% от собственных доходов.

"На конец 2020 года госдолг составлял 35,9 млрд рублей, это 57% от собственных доходов - много, но не критично. К маю 2021 года мы его снизили, несмотря на жесткий дефицит и катастрофичное падение доходов в прошлом году. Долг снизился до 31,3 млрд рублей. Несмотря на то, что налоговые поступления падают, расходуем бюджет очень экономно. За счет новых поступлений снижаем госдолг, не проедаем средства, стремимся к тому, чтобы при обращении за бюджетными кредитами в нас видели по-настоящему эффективный регион", - рассказал ТАСС руководитель республики.

Как объяснил глава региона, поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет за 2020 год составили 75 млрд руб., что на 16% ниже уровня 2019 года, "катастрофичное падение". Значительное снижение произошло по основному бюджетообразующему налогу, налогу на прибыль, где регион потерял огромные деньги, почти 15 млрд рублей. "За счет чего выравнивали - только за счет средств федерального бюджета, он помог нам очень сильно, на 26 млрд рублей, чего не было никогда, в разы выше, чем ранее. Расходы в 2020 году: мы 20% бюджета затратили на здравоохранение во время пандемии, в марте-апреле прошлого года республика опережала Москву по темпам роста [числа заболевших]. Огромные деньги бросили на то, чтобы с инфекцией справиться и вывести республику из угрожающего состояния", - объяснил Уйба.

На сегодня закредитованность региона коммерческими кредитами большая - 65% госдолга составляют коммерческие кредиты, 34% - бюджетные. "Нам нужно было, как воздух, это решение президента России, чтобы переводить в обратную пропорцию, коммерческие кредиты замещать бюджетными. Самое главное - вернуть их нужно в 2029 году, значит, мы сможем делать вложения, которые начнут окупаться - развивать инфраструктуру, строить дороги, бизнес начнет развиваться, появятся рабочие места и налоги", - отметил глава Коми.

Восстановление экономики

Экономика региона стабилизируется, но не такими темпами, как хотелось, отметил руководитель республики. Объем промышленного производства за январь-апрель 2021 года составил 89% к аналогичному периоду прошлого года. При этом есть прирост в нефтегазовой промышленности и производстве кокса - почти 16%. Основные драйверы, показывающие рост, - деревообрабатывающие компании, также положительная динамика у текстильной промышленности, в производстве нетканых материалов.

"Набирают темпы предприятия по обеспечению электроэнергией, это значит, что у бизнеса есть востребованность в электроэнергии. Есть рост в сфере водоснабжения и водоотведения. Несмотря на то, что не совсем еще мы поправились от ковида, подъем вверх намечается", - подытожил Уйба.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.