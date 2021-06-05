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Медведев выступил за постепенный запрет на упаковку из трудноперерабатываемых материалов

Весь мир движется в этом направлении, отметил председатель "Единой России"
Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев Юлия Зырянова/POOL/ТАСС, архив
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Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
© Юлия Зырянова/POOL/ТАСС, архив

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Председатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает необходимым постепенно перейти к запрету на упаковку из трудноперерабатываемых материалов.

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"Весь мир движется в этом направлении [запрета на упаковку из трудноперерарабатываемых материалов], мы не должны перепрыгивать через тот этап, на котором мы находимся, но постепенно это правильно делать", - сказал Медведев в субботу на стратегической партийной сессии по теме экологии в субботу.

Председатель партии отметил, что темой запрета упаковки из трудноперерабатываемых материалов "надо заниматься". На его взгляд, "это психологическая тема". "Я вспоминаю период своего детства и юности, когда обладатель иностранного пластикового пакета был очень серьезный пассажир, смотрелся хорошо, а сейчас мы с вами понимаем, что это все прошлое. Потом, непонятно, что делать с этими красивыми пакетами, хотя когда-то их покупали аж по пять рублей", - сказал он.

По мнению Медведева, этот тезис может стать одной из программных установок партии перед предстоящими выборами.​​​​​​

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия"Единая Россия"
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