Медведев выступил за постепенный запрет на упаковку из трудноперерабатываемых материалов

"Весь мир движется в этом направлении [запрета на упаковку из трудноперерарабатываемых материалов], мы не должны перепрыгивать через тот этап, на котором мы находимся, но постепенно это правильно делать", - сказал Медведев в субботу на стратегической партийной сессии по теме экологии в субботу.

Председатель партии отметил, что темой запрета упаковки из трудноперерабатываемых материалов "надо заниматься". На его взгляд, "это психологическая тема". "Я вспоминаю период своего детства и юности, когда обладатель иностранного пластикового пакета был очень серьезный пассажир, смотрелся хорошо, а сейчас мы с вами понимаем, что это все прошлое. Потом, непонятно, что делать с этими красивыми пакетами, хотя когда-то их покупали аж по пять рублей", - сказал он.

По мнению Медведева, этот тезис может стать одной из программных установок партии перед предстоящими выборами.​​​​​​