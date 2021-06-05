Нижегородские власти планируют построить новый мост через Оку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Власти Нижегородской области рассчитывают построить пятый мост через Оку в Нижнем Новгороде с привлечением механизма государственно-частного партнерства, либо инфраструктурного кредита. Объект предусмотрен в рамках строительства четвертой очереди дублера проспекта Гагарина, проведение конкурса на разработку проектно-сметной документации на строительство дублера проспекта запланировано в третьем квартале 2021 года, сообщил ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума губернатор региона Глеб Никитин.

"Мостовой переход через Оку предусмотрен в рамках строительства четвертой очереди дублера проспекта Гагарина. В настоящее время рассматривается несколько вариантов реализации этого проекта, в том числе с привлечением механизмов государственно-частного партнерства или инфраструктурного кредита. После анализа всех вариантов будет выбран наиболее оптимальный. Проведение конкурса на разработку проектной документации на строительство четвертой очереди дублера проспекта Гагарина запланировано в третьем квартале 2021 года. В настоящее время подготовлено техническое задание и ведется работа по согласованию стоимости проектно-изыскательских работ", - сообщил Никитин.

Он отметил, что сроки проведение конкурса на строительство объекта и его стоимость будут обозначены после получения положительного заключения Главгосэкспертизы.

"Мы сформировали самую масштабную и комплексную заявку на получение финансирования в рамках данных инструментов (инфраструктурные бюджетные кредиты, а также инфраструктурные облигаций). Совокупный объем привлекаемого финансирования составит более 130 млрд рублей в течение ближайших 10 лет. Это дает нам возможность так уверенно планировать привлечение столь существенного объема финансирования на таком длительном промежутке времени. Я глубоко убежден, что наиболее эффективно эти инструменты могут быть применены только при условии наличия комплексных региональных программ инфраструктурного развития", - добавил Глеб Никитин.

По его словам, именно на базе применения такого принципа правительство Нижегородской области сформировало комплексную программу развития Нижегородской агломерации. "Мы имеем полное понимание конкретных проектов, их эффектов как для экономики региона в целом, так и для бюджета", - сказал собеседник агентства.

В рамках первой очереди программы власти видят такие проекты, как редевелопмент территории исторического центра Нижнего Новгорода, развитие южных территорий города для жилищного строительства с выходом более 7 млн кв. м современного жилья и комплексная реформа системы общественного транспорта, включающая в себя в том числе модернизацию и развитие инфраструктуры городского электротранспорта, а также строительство четырех новых станций метро.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.