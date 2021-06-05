Министр финансов США призвала инвестировать в решение проблем климата и неравенства

ВАШИНГТОН, 5 июня. /ТАСС/. Возможности финансовых систем стран Группы семи (Великобритания, Италия, Канада, США, Франция, ФРГ и Япония), достаточные для восстановления их экономик после пандемии коронавируса, должны быть использованы для решения проблем глобального потепления и неравенства. Об этом заявила в субботу министр финансов США Джанет Йеллен по итогам двухдневной встречи с коллегами по G7 в Лондоне.

"Наша самая неотложная задача - положить конец пандемии и связанному с ней экономическому кризису. Бюджетная политика имеет важную роль в решении кризиса и поддержке восстановления, - приводит ее слова пресс-служба ведомства. - По прогнозам Международного валютного фонда, США первыми из экономик Группы семи вернутся на докризисный уровень производства". "Экономики Группы семи располагают фискальным пространством, чтобы ускорить восстановление, достигнув не только уровня ВВП до пандемии, но и докризисных направлений роста", - добавила Йеллен.

Министр призвала принять дополнительные меры. "Необходимо не только положить конец пандемии, но и использовать бюджетную политику для инвестирования в решение проблем поколений, например в [решение проблем] изменения климата и неравенства", - считает представитель администрации США.

По словам Йеллен, министры финансов обсудили предоставление большей экономической поддержки развивающимся странам с помощью международных финансовых институтов, что будет способствовать устойчивому и отвечающему требованиям экологии восстановлению.