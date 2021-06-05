В Петербурге завершился ПМЭФ

Форум в этом году стал первым крупным международным событием с начала пандемии, которое прошло в очном формате. "Форум собрал беспрецедентное количество участников. <...> Все проведение форума и участие наших партнеров из 140 стран подтвердило девиз мероприятия: "Мы снова вместе", - рассказал журналистам в субботу по итогам форума советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. XXIV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в субботу завершил свою работу, он стал беспрецедентным мировым событием после пандемии и показал ценность живого общения. О том, чем еще запомнился ПМЭФ, - в материале ТАСС.

Переговорная на стенде Башкирии была оформлена под объект Списка всемирного наследия ЮНЕСКО - пещеру Шульган-Таш (Капова пещера). Авторы стенда воспроизвели не только сталактиты этой пещеры, но и палеолитическую наскальную живопись, которой знаменита эта пещера. Представители делегации республики рассказали ТАСС, что многие посетители специально приходили к стенду, чтобы увидеть реплику всемирно известного памятника.

Гости форума, согласно данным оргкомитета, ежедневно проходили в среднем по 22 тыс. шагов или 15 км, утром в субботу к массажным креслам выстроилась очередь. "На ПМЭФ Ленинградская область заключила соглашений на 1 трлн 36 млрд рублей. Отшагал 20,6 тыс. шагов. По соглашениям - рекорд, по шагам - хорошая тренировка", - написал в Instagram глава региона Александр Дрозденко.

Он добавил, что проведение форума в этом году показало высокий запрос на очные мероприятия. "График очень напряженный. Мы каждый день работаем здесь до 9-10 вечера, много встреч самых разных, сессий, выступлений, переговоров, но это наша работа, мы должны ей заниматься. Мы соскучились по такой работе", - отметил в беседе с ТАСС глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

Особой популярностью гостей пользовались представленные в большом количестве угощения от стран-участниц и российских регионов. Одними из самых востребованных в этом смысле были финики, которые раздавали делегаты страны - гостя ПМЭФ Катара. "За все дни форума было роздано почти 13 тонн фиников, это 5% от ежегодного экспорта фиников Катара", - рассказали ТАСС представители делегации страны.

Российская продукция также была очень востребована. Как рассказала начальник отдела маркетинга корпорации развития Крыма Анна Абувакарова, гости мероприятия выпили 700 литров крымского вина в рамках дегустаций. "Крым традиционно представлен на ПМЭФ с тех пор, как стал частью России. Мы довольны участием на форуме. Поток людей был очень большой. Наибольший интерес вызывала продукция Крыма, представленная здесь - вина, косметика, масла, сладости - их предоставили наши предприниматели", - сказала она в беседе с ТАСС.

Не меньшей популярностью пользовалась продукция Краснодарского края - стенд субъекта так и назывался: "Вкусный регион". "Мы привезли 1 600 бутылок кубанского вина, из них тысячу - на продажу, 600 штук - на подарки и дегустацию, осталось 200-300 из них. Также было съедено 300 кг клубники, 300 кг абрикосов, по 200 кг черешни и кубанских сыров", - рассказала ТАСС представитель делегации края.

Стенд Генеральной прокуратуры РФ был на ПМЭФ представлен впервые, здесь предприниматели могли оставлять обращения в надзорное ведомство. Как пояснили представители Генпрокуратуры, участники форума признали такой формат взаимодействия удачным.

"Статистику мы еще не обобщили, но как минимум 10 обращений мы получили от граждан вчера. Все они зарегистрированы в установленном порядке, по ним будут проведены проверки и направлены ответы. В основном это обращения о нарушении прав граждан как предпринимателей. Кроме того, мы даем разъяснения по различным вопросам. Поступают обращения по нарушениям в сфере ЖКХ, по семейному законодательству. То есть в принципе люди, видя герб Генеральной прокуратуры, понимают, что мы можем помочь им в различных сферах жизни", - сообщили на стенде.

Возрождение туризма

Всего ПМЭФ в этом году за время его проведения посетили 13 тыс. человек, из которых 3 тыс. - это иностранцы. "ПМЭФ более чем подтвердил статус крупнейшего события конгрессного туризма в Санкт-Петербурге. С туристической точки зрения ПМЭФ не только удался, но и дал знак, что восстановление делового туризма, международного туризма возможно, и оно начинается", - сказал он.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходил с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". Он проводился в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступал информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.