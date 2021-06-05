Эксперт: отключение России от SWIFT возможно, но не является экономически рациональным

НЬЮ-ЙОРК, 5 июня. /Корр. ТАСС Денис Акишев/. Отключение России от международной платежной системы SWIFT может быть осуществлено, однако это не является рациональным решением с точки зрения экономического смысла. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак.

"Возможность существует, она реальная и муссируется уже давно <...>. Это очень радикальная мера, она целиком находится в ведении самой организации, которая имеет европейскую юрисдикцию, находится в Брюсселе и является неправительственной организацией, но история показывает, что они прогибаются под американским давлением, они уже делали это в отношении Ирана", - сказал он. При этом Шостак отметил, что в подобных мерах "нет совершенно никакой финансовой рациональности, есть лишь русофобия и установка на то, чтобы наказать". Тем не менее он выразил надежду, что "здравая логика возобладает" и президенты России и США на предстоящем саммите в Женеве смогут решить проблемы между странами, в результате чего, "возможно, немного стихнет градус и накал этих санкционных страстей".

Глава Navigator Principal Investors добавил, что в привычном понимании всю страну отключить от SWIFT нельзя, однако реально заблокировать доступ к системе ряда крупных государственных банков. "Эта мера является очень мощным экономическим санкционным рычагом, учитывая особенности российской банковской системы", - сказал он, отметив, что большая доля банковского бизнеса сосредоточена в руках государственных банков. Таким образом, по мнению эксперта, отключение от системы могло бы коснуться Сбербанка, ВТБ, Промсвязьбанка, Россельхозбанка. Подобные действия создадут эффект домино и, помимо перебоев в импорте и экспорте из-за невозможности проводить транзакции привычным путем, приведут к проблемам для обладателей российских кредитных и дебетовых карт за границей.

По мнению Шостака, для минимизации подобных угроз российской экономике нужно постепенно избавляться от иностранных ценных бумаг. "Это задача, которой потихоньку занимается Центробанк РФ. Он поступательно сокращает резервы, которые ЦБ держит в американских [финансовых] инструментах. Доля ЦБ в американских долларовых активах сократилась в разы, очень сильно, она составляет минимальные проценты", - отметил эксперт.

Ранее Европарламент принял резолюцию по РФ с призывами к санкциям против "Северного потока - 2", Росатома, "русских олигархов", а также к отключению РФ от системы SWIFT в случае "вторжения на Украину". Тема отключения России от SWIFT регулярно поднимается в Брюсселе в периоды обострения отношений с РФ в последние годы. Впервые Европарламент выступил с призывом отключить РФ от системы межбанковских расчетов в 2014 году в резолюции, принятой после воссоединения Крыма с Россией. Подобные призывы в это же время звучали и от законодателей в США.