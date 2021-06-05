Кличко заявил, что в Киеве откроют новую станцию метро впервые с 2013 года

КИЕВ, 5 июня. /ТАСС/. Новая станция метро появится в Киеве до конца 2021 года впервые за последние восемь лет. Об этом заявил в субботу мэр Киева Виталий Кличко.

"Как минимум одна станция [метро] в этом году должна быть открыта", - сказал он в интервью "Радио Свобода" ("Радио Свободная Европа/Радио Свобода" признана в РФ СМИ-иноагентом). При этом мэр не уточнил, о какой именно станции идет речь. По словам Кличко, он сам неоднократно выезжал на строительство веток метро. "Из 1 300 м под землей уже более 900 м проложено, - рассказал он. - Осталось еще несколько вещей. Там немного есть нарушения по срокам. Но компания "Киевметрострой" гарантирует, что к концу года мы сможем открыть станцию".

В 2010 году в Киеве во время президентства Виктора Януковича были открыты три станции метро в Голосеевском районе - "Демиевская", "Голосеевская" и "Васильковская". 27 декабря следующего года открыта станция "Выставочный центр", а 25 октября 2012 года - станция "Ипподром". 6 ноября 2013 года состоялось открытие станции "Теремки" в Голосеевском районе.

После 2013 года развитие метрополитена практически прекратилось. По состоянию на апрель 2021 года строятся еще две станции метрополитена на Сырецко-Печерской линии - "Мостицкая" и "Проспект Правды". Мэрия также сообщала о планах в ближайшее время построить ответвление на две станции на этой же линии - "Виноградарь" и "Маршала Гречко".

Власти Киева также неоднократно обнародовали планы прокладки четвертой линии метро - Подольско-Вигуровской, известной также как "метро на Троещину", но сроки начала строительства постоянно переносятся.

Киевский метрополитен был открыт 6 ноября 1960 года. Сегодня он имеет три действующие линии с 52 станциями, эксплуатационная длина путей составляет 67,6 км.