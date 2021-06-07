Глава ЦРПТ: легальный рынок легкой промышленности благодаря маркировке вырастет в 10 раз

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Легальный рынок легкой промышленности в России за счет введения обязательной маркировки с 1 января 2021 года может увеличиться в 10 раз. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор национальной системы маркировки товаров) Михаил Дубин.

"Если говорить о конкретных цифрах, то благодаря маркировке удалось оценить реальный размер рынка легкой промышленности по тем товарам, которые подпадают под цифровую маркировку. По данным аналитиков, на старте маркировки он оценивался в 247 млн единиц продукции в год. За первые пять месяцев мы видим, что в России введено в оборот почти 1 млрд единиц продукции. То есть реальный рынок за год оказался в 10 раз больше предполагаемого", - сказал он.

Дубин отметил, что увидеть объем рынка удалось и в обувной промышленности. Если до введения маркировки он оценивался примерно в 300 млн пар в год, то после введения маркировки с 1 июля 2021 г. выяснилось, что в этой категории в обороте находится 1,3 млрд пар, указал он.

"Реальный размер рынка оказался более чем в пять раз больше, чем предполагали эксперты", - пояснил глава ЦРПТ.