Введение маркировки табака принесло бюджету дополнительные 5,2 млрд рублей

"После введения маркировки в России неожиданно появились новые табачные фабрики. Эти предприятия ранее не отчитывались о своей деятельности и соответственно не платили налоги. Мы подсчитали, что за два года только эти новые компании принесли в бюджет страны дополнительные 5,2 млрд рублей за счет уплаты акцизов", - сказал он.

В целом в табачной отрасли благодаря введению маркировки наблюдается прирост собранных акцизов, который оказался выше, чем темп индексации, установленный правительством России, добавил Дубин.

Он также сообщил о том, что доля нелегального табака благодаря введению обязательной маркировки в России с 1 июля 2019 года снизилась с 15 до 7-10%.

Всего за прошедшие два года была введена обязательная маркировка в 12 товарных группах. Доля товаров, которые маркируются или по которым проводится эксперимент по маркировке, в несырьевой части ВВП России составляет уже 12%, отметил глава ЦРПТ. "При этом мы понимаем, что мы не ограничиваемся Россией. Мы рады, что все страны ЕАЭС присоединились к идеологии маркировки", - заключил Дубин.