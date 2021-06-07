Китай закупил московское оборудование для атомной электростанции

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Московское научно-производственное предприятие (НПП) "Доза", производитель приборов и аппаратуры для радиационных измерений и контроля, поставила первую партию оборудования собственной разработки в Китай. Об этом сообщил журналистам руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров.

Строительство ядерного реактора, который расположен в округе Сяпу провинции Фуцзянь, началось в конце 2017 года, ввод в эксплуатацию намечен на 2024 год. Планируется, что он будет вырабатывать 1 500 МВт тепловой и 600 МВт электрической мощности.

"НПП "Доза" - один из ведущих производителей оборудования радиационного контроля в Москве. Компания экспортирует свою продукцию более чем в 50 стран мира, сегодня ее автоматизированные системы работают уже на семи зарубежных АЭС. Теперь они будут контролировать и работу демонстрационного быстрого натриевого реактора CFR-600 - одного из крупнейших национальных проектов Китая в области ядерной науки и технологии", - сказал Прохоров.

Компания поставила в Китай несколько типов своих установок, которые будут использоваться для обеспечения радиационного контроля работы ядерного реактора. Благодаря адаптивному встроенному программному обеспечению заказчик может самостоятельно настроить установки в соответствии с задачами. Установки по большинству параметров превосходят аналоги, предлагаемые на международном рынке.

В соответствии с пожеланиями заказчика, оборудование полностью адаптировано к требованиям китайского рынка, гравировка на корпусах приборов и установок выполнена на китайском языке.

"За последние годы благодаря увеличению номенклатуры продукции, широкому функционалу и надежности производимого оборудования, предприятию удалось существенно расширить географию поставок. Мы приобрели хороших долгосрочных партнеров в Европе, Азии и Южной Америке. В прошлом году оборудование нашего производства было отгружено в Боливию <...>. Наша научно-производственная база позволяет выпускать новые изделия с применением передовых технологий и научных открытий и успешно конкурировать с зарубежными производителями оборудования и систем радиационного контроля", - добавил генеральный директор компании Алексей Нурлыбаев.