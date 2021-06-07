Еврокомиссия предложила отменить все ограничения на госдотации в "зеленые" проекты в ЕС

БРЮССЕЛЬ, 7 июня. /ТАСС/. Еврокомиссия выступила с предложением о дальнейшем ослаблении жестких норм Евросоюза по контролю государственных дотаций в экономику, теперь она намерена разрешить неограниченное государственное финансирование проектов "зеленой экономики" в странах Евросоюза. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении Еврокомиссии.

"Еврокомиссия запустила сегодня целевые публичные консультации по пересмотру правил государственной помощи в рамках разработанного ЕК пакета "Энергетические и природные правила госпомощи" (EEAG). Все заинтересованные стороны приглашаются высказать свое мнение до 2 августа 2021 года", - говорится в документе.

Суть предложения сводится к тому, что Еврокомиссия намерена разрешить национальным правительствам субсидировать до 100% стоимости проектов, направленных на так называемый "зеленый переход", то есть на поэтапный отказ от использования ископаемых источников энергии (большую часть которых ЕС импортирует), перевод экономики ЕС на альтернативную энергетику, внедрение чистых технологий в промышленности и на транспорте.

"Европе потребуется значительный объем инвестиций для устойчивого развития. Хотя значительная их часть должна прийти из частного сектора, но государственная помощь также сыграет свою роль, чтоб обеспечить быстрый зеленый переход. Поэтому мы хотим, чтобы нормы госпомощи для [проектов в сфере] климата, энергетики и окружающей среды соответствовали требованиям великого зеленого перехода", - заявила в связи с этим замглавы Еврокомиссии Маргрете Вестагер.

В зависимости от результатов публичных консультаций Еврокомиссия представит свои предложения по изменению норм госпомощи в ЕС на рассмотрение Совета ЕС осенью 2021 года, с прицелом на их вступление в силу к концу года. Еврокомиссия ранее поставила задачу свести парниковые выбросы экономики ЕС к нулю к 2050 году, что, по самым скромным оценкам, потребует инвестиций десятков триллионов евро.

Еврокомиссия на протяжении десятилетий придерживалась ультралиберальной концепции защиты конкуренции в рамках единого рынка Евросоюза, жестко ограничивая возможности госдотаций со стороны национальных правительств стран ЕС их бизнесу, чтобы гарантировать равные конкурентные условия для компаний из различных государств сообщества. Первый масштабный отход от этих правил произошел весной 2020 года, когда Еврокомиссия разрешила странам ЕС практически без ограничений использовать бюджетные средства на проекты, направленные на борьбу с последствиями пандемии коронавируса нового типа. Пакет EEAG должен стать еще более масштабной реформой традиционной либеральной системы рыночного контроля в ЕС.