"Интурист" сообщил, что несколько клиник и отелей Москвы готовы к запуску вакцинных туров

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Проработка вакцинных туров в Россию находится в высокой степени готовности, потенциально ряд клиник и отелей Москвы и Санкт-Петербурга готовы участвовать в проекте. Об этом сообщил ТАСС операционный директор туроператора "Интурист" Максим Поляков.

"Данный продукт находится в высокой степени готовности. "Интурист" ожидает получения разрешения медицинскими учреждениям на предоставление таких услуг иностранным гражданам, и, соответственно, готовит к запуску процесс подписания договоров с поставщиками. Потенциально ведущие частные клиники Москвы и Санкт-Петербурга уже готовы к предоставлению подобного комплекса услуг", - сказал Поляков.

Также, по его словам, "достигнуты договоренности с отельными цепочками по предоставлению спецтарифов на длительное размещение иностранных граждан по вакцинным турам".

В таких вакцинных турах прежде всего могут быть заинтересованы бизнесмены, активные путешественники и их семьи. Запросы на вакцинные туры начали приходить от партнеров из различных стран с момента объявления о массовой вакцинации российских граждан, сообщил он.

Президент РФ Владимир Путин, выступая 4 июня на пленарном заседании ПМЭФ, поручил правительству до конца июня проработать вопрос об организации платной вакцинации от коронавирусной инфекции в России для иностранцев. Ростуризм готов оперативно совместно с туроператорами заняться организацией туров для вакцинации иностранцев, сообщила ТАСС руководитель Ростуризма Зарина Догузова.