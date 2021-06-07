Путин поручил до 20 июня организовать расширение программы детского кешбэка

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин дал срок до 20 июня на организацию компенсации за детских отдых родителям, купившим путевки до начала действия механизма кешбэка.

"Правительству РФ обеспечить возмещение за счет средств федерального бюджета 50% стоимости оплаченного туристского продукта для детей гражданам, которые приобрели путевки в организации отдыха и оздоровления детей на время летних каникул 2021 года до вступления в действие механизма возмещения с участием акционерного общества "Национальная система платежных карт" указанной части стоимости оплаченного туристского продукта", - говорится в перечне поручений главы государства по итогам совещания о реализации отдельных положений послания президента парламенту. Документ опубликован в понедельник на сайте Кремля.

Ответственным за выполнение назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

21 апреля в послании парламенту глава государства объявил о введении системы возврата 50% затрат на путевки в детские лагеря. 19 мая президент поручал кабмину решить проблему с путевками в лагеря, которые были куплены еще до введения детского туристического кешбэка. 2 июня на совещании с членами правительства Путин подчеркивал, что надеется на безупречное с технической точки зрения расширение этой программы.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщал ТАСС, что период действия программы детского кешбэка расширен, теперь можно возместить 50% стоимости путевок с 10 мая по 20 сентября. Он напомнил, что родители, которые приобрели путевки до 25 мая, могут с 15 июня через портал Госуслуг заполнить форму и предоставить подтверждающие документы на получение половины средств за транзакцию, но не более 20 тыс. рублей. Что касается основной программы детского кешбэка, то она действует с 25 мая, вся информация размещена на сайте мирпутешествий.рф.