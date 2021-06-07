Путин поручил использовать механизм ГЧП в модернизации очистных сооружений у Черного моря

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству России и властям Краснодарского края использовать механизм государственно-частного партнерства в модернизации и строительстве очистных сооружений на побережье Черного и Азовского морей. Как говорится в сообщении на сайте Кремля, такое поручение дано по итогам совещания о реализации отдельных положений послания Федеральному собранию.

"Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти Краснодарского края подготовить и утвердить комплекс мер, обеспечивающих модернизацию или строительство канализационных очистных сооружений и очистных сооружений ливневых стоков в целях минимизации негативных последствий сброса сточных вод в акваторию Черного и Азовского морей, предусмотрев в том числе привлечение внебюджетных источников финансирования и использование механизмов государственно-частного партнерства", - говорится в документе.

Доклад на эту тему глава государства ждет до 15 декабря 2021 года, а затем - ежеквартально.

На совещании в мае Путин, комментируя доклад вице-премьера Марата Хуснуллина, отметил, что в этой сфере "внебюджетные источники нужно активнее применять". По его мнению, "делать надо по-современному, привлекать источники и организовывать тоже по-современному, в концессию можно отдавать такие объекты, не стесняться".