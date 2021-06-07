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Динамика ключевой ставки Центробанка

Эксперт: Банк России этим летом может повысить ставку до 5,5%

В отсутствие признаков устойчивого замедления инфляции в мае риторика ЦБ ужесточилась, отметил старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Банк России летом повысит ключевую ставку с 4,5% до 5,5% - на 50 базисных пунктов в июне и июле, после чего она останется неизменной до конца года, полагает старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин.

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"Мы считаем, что ключевая ставка будет повышена на 50 базисных пунктов на заседании в пятницу, 11 июня. За этим может последовать еще одно повышение на 50 базисных пунктов в июле. После чего ставка должна остаться неизменной до конца года", - рассказал он.

Рапохин отметил, что в отсутствие признаков устойчивого замедления инфляции в мае риторика ЦБ ужесточилась - ЦБ по-прежнему считает текущую денежно-кредитную политику мягкой, несмотря на то, что ключевая ставка достигла нейтрального диапазона в районе 5-6%. Более того, первый зампред ЦБ Ксения Юдаева ранее заявила, что на ближайшем заседании регулятор рассмотрит вопрос о повышении ставки на 25-50 базисных пунктов. При этом в SberCIB Investment Research склоняются к наиболее жесткому сценарию из двух.

По мнению эксперта, причинами тому служат комментарии ЦБ о том, что инфляция сейчас больше обусловлена долгосрочными факторами, а не временными. При этом уровень инфляции в мае ожидается в районе 5,8%, тогда как апрельская инфляция составляла 5,5%, пояснил Рапохин.

Кроме того, инфляционные ожидания населения находятся вблизи четырехлетних максимумов. "В мае они составили 11,3% на год вперед. Интересно, что в начале 2017 года, когда наблюдался сопоставимый уровень инфляционных ожиданий населения, ключевая ставка была на уровне 10% против текущих 5%. Так как ключевая ставка - вблизи исторических минимумов на фоне высоких инфляционных ожиданий, ЦБ РФ, скорее всего, решит сократить этот дисбаланс с учетом возможного раскручивания "инфляционной спирали", - пояснил эксперт.

ЦБ также может быть заинтересован быстро вернуть ключевую ставку к предковидному уровню в районе 6% из-за наблюдающихся признаков перегрева экономики, которая сегодня восстановилась до предковидных уровней, также считает Игорь Рапохин.

Теги
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