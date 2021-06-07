Эксперт: Банк России этим летом может повысить ставку до 5,5%

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Банк России летом повысит ключевую ставку с 4,5% до 5,5% - на 50 базисных пунктов в июне и июле, после чего она останется неизменной до конца года, полагает старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин.

"Мы считаем, что ключевая ставка будет повышена на 50 базисных пунктов на заседании в пятницу, 11 июня. За этим может последовать еще одно повышение на 50 базисных пунктов в июле. После чего ставка должна остаться неизменной до конца года", - рассказал он.

Рапохин отметил, что в отсутствие признаков устойчивого замедления инфляции в мае риторика ЦБ ужесточилась - ЦБ по-прежнему считает текущую денежно-кредитную политику мягкой, несмотря на то, что ключевая ставка достигла нейтрального диапазона в районе 5-6%. Более того, первый зампред ЦБ Ксения Юдаева ранее заявила, что на ближайшем заседании регулятор рассмотрит вопрос о повышении ставки на 25-50 базисных пунктов. При этом в SberCIB Investment Research склоняются к наиболее жесткому сценарию из двух.

По мнению эксперта, причинами тому служат комментарии ЦБ о том, что инфляция сейчас больше обусловлена долгосрочными факторами, а не временными. При этом уровень инфляции в мае ожидается в районе 5,8%, тогда как апрельская инфляция составляла 5,5%, пояснил Рапохин.

Кроме того, инфляционные ожидания населения находятся вблизи четырехлетних максимумов. "В мае они составили 11,3% на год вперед. Интересно, что в начале 2017 года, когда наблюдался сопоставимый уровень инфляционных ожиданий населения, ключевая ставка была на уровне 10% против текущих 5%. Так как ключевая ставка - вблизи исторических минимумов на фоне высоких инфляционных ожиданий, ЦБ РФ, скорее всего, решит сократить этот дисбаланс с учетом возможного раскручивания "инфляционной спирали", - пояснил эксперт.

ЦБ также может быть заинтересован быстро вернуть ключевую ставку к предковидному уровню в районе 6% из-за наблюдающихся признаков перегрева экономики, которая сегодня восстановилась до предковидных уровней, также считает Игорь Рапохин.