Минпромторг разработал программу поддержки производителей автокомпонентов

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Минпромторг РФ разработал проект постановления правительства о программе грантов для поддержки производителей автокомпонентов на территории РФ, сообщило министерство.

"Механизм предполагает предоставление льготных займов в размере от 50 млн рублей по ставке 1% годовых на срок до 60 месяцев", - говорится в сообщении.

Фонд развития промышленности будет предоставлять производителю заем в размере до 40% бюджета проекта, а при успешной его реализации инвестор сможет получить субсидию Минпромторга в объеме привлеченного займа для его погашения.

"Федеральная поддержка обеспечит финансовый рычаг для запуска проекта и сделает для компаний экономически более целесообразным перенос производственных площадок на территорию России, а не прямой импорт автокомпонентов", - заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, слова которого приводит пресс-служба.

Ранее замглавы Минпромторга Александр Морозов говорил, что программа грантов для производителей автокомпонентов начнет работать летом этого года, в федеральном бюджете на нее предусмотрен 1 млрд рублей на этот год.

"Средства могут быть потрачены на запуск инвестиционных проектов по локализации и импортозамещению узлов и агрегатов для автомобилей и специализированной техники", - отметил Мантуров. Займы могут быть направлены на финансирование затрат на закупку оборудования и лицензий в рамках локализации критически важных для автомобилей и специализированной техники в соответствии с 719-м постановлением правительства, пояснил министр. Критерием успешности является ввод приобретенного оборудования в строй и отгрузка локализованной продукции как минимум двум не аффилированным друг с другом заказчикам.

По его словам, программа грантов обеспечит устойчивость отрасли к воздействию внешнеэкономических факторов, будет способствовать освоению критически важных технологий производства компонентов для автомобилей и специализированной техники и повысит уровень инвестиционной привлекательности отрасли.

Рынок автокомпонентов

Ассоциация европейского бизнеса в России ранее заявляла, что ожидает текущим летом снижения объемов продаж в России большинством автопроизводителей из-за дефицита электронных комплектующих во всем мире.

В последние месяцы мировые автопроизводители испытывают проблемы из-за дефицита на рынке полупроводников и других автокомпонентов. Американская General Motors, японская Toyota Motor, южнокорейская Hyundai Motor были вынуждены приостановить работу некоторых своих заводов или снизить объемы производства из-за перебоев в поставках микросхем. В России за последний месяц "Автоваз" уже три раза останавливал производство некоторых моделей на два дня.