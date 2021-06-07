Аудиторы назвали сумму неэффективно расходованную бюджетом Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Аудиторы Контрольно-счетной палаты (КСП) Санкт-Петербурга в ходе проверки исполнения бюджета города за 2020 год выявили неэффективных расходов на сумму 1,3 млрд рублей. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба КСП.

"В ходе проверки выявлен ряд нарушений в финансово-бюджетной сфере, о чем свидетельствуют признаки нецелевого использования бюджетных средств в общей сумме 2,3 млн руб., а также признаки неэффективного расходования бюджетных средств в общей сумме 1,2 млрд руб. В качестве примеров неэффективного расходования средств председатель КСП привел расходы на оплату штрафных санкций, вложения в строительные и проектные работы, которые не планируются в дальнейшем к реализации, а также отвлечение бюджетных средств в дебиторскую задолженность", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в прошлом году увеличилось количество невыполненных плановых значений целевых показателей госпрограмм - не достигнуты 38 из 119 значений. В то же время в КСП признали эффективность пакета мер поддержки властей города и снижения негативных последствий для экономики от распространения коронавирусной инфекции. "Это подтверждается ростом налоговых поступлений, незначительным снижением среднего оборота организаций, а также уменьшением количества официально зарегистрированных безработных", - сказано в сообщении.

Доходы бюджета Петербурга в прошлом году составили 670 млрд 691 млн рублей, а расходы 710 млрд 316 млн рублей.