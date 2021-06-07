"Фармсинтез" планирует открыть производство питательной среды для вакцины "Спутник V"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Совет директоров ПАО "Фармсинтез" одобрил получение компанией АО "Вакцины" (дочернее предприятие ПАО "Фармсинтез") займа от Российского фонда технологического развития на разработку и создание производства сухой питательной среды для вакцины "Спутник V" и моноклонального тела HFB30132A против вируса SARS-CoV-2.

"Одобрение крупной сделки, <…> займодавец: Федеральное государственное автономное учреждение "Российский фонд технологического развития", заемщик: АО "Вакцины". <…> Предмет сделки: Фонд передает заемщику денежные средства в сумме 2 млрд рублей для целей финансирования работ по проекту: "Разработка и организация полного цикла промышленного производства сухой питательной среды для культивации клеток продуцентов вакцины "Спутник V" и человеческого генно-инженерного нейтрализующего антитела против SARS-Cov-2", - говорится в материалах компании, размещенных на сайте раскрытия корпоративной информации.

Как пояснили ТАСС в компании, в России пока нет собственных производств питательных сред для вакцин. Реализовать проект планируется к 2024 году.

ПАО "Фармсинтез" (Санкт-Петербург) разрабатывает и производит фармацевтические субстанции и лекарственные средства как собственного портфеля, так и на условиях контрактного производства. Производственный комплекс расположен в Ленинградской области. ПАО "Фармсинтез" является головной компанией холдинга, ключевыми активами которого являются компании Xenetic Bioscience Inc. (CША, разработчик ряда перспективных лекарственных средств), Kevelt AS (Эстония, разработчик и производитель лекарственных средств для рынков США, Европы и стран СНГ).