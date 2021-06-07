Госдума рассмотрит отчет ЦБ за 2020 год на заседании 15 июня

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Совет Думы принял решение, что Госдума заслушает отчет Банка России за 2020 год на заседании 15 июня. Об этом заявил журналистам по итогам заседания Совета Думы первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

"Это всегда очень важная и значимая тема, руководитель Центрального банка Эльвира Сахипзадовна Набиуллина побывала во всех фракциях, встретилась с фракциями. Отчет Центрального банка за 2020 год особенно интересен в связи с тем, что это период начала борьбы с коронавирусной инфекцией, это потребовало от Центрального банка более активного использования новых технологий, связанного с проактивным оказанием услуг населению, быстрого проведения решений по обеспечению платежей огромному количеству, миллионам людей, в первую очередь речь идет о социальной помощи, которая оказывалась по инициативе президента, оказание помощи предприятиям", - сказал он.

"Эти уроки ковидного года мы хотим проанализировать в ходе отчета ЦБ РФ", - отметил Исаев.