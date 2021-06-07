В Северной Осетии с созданием тематического парка появится порядка 400 рабочих мест

ВЛАДИКАВКАЗ, 7 июня. /ТАСС/. Создание комплекса всесезонного тематического парка "Алания-парк" в Северной Осетии позволит обеспечить рабочими местами около 400 человек. Об этом журналистам сообщил по итогам Петербургского международного экономического форума полпред региона при президенте РФ Борис Джанаев.

"Ожидания от этого проекта амбициозны, потому рассчитываем привлечь гостей не только со всего Кавказа, но и из всех уголков нашей страны. Ключевые вопросы, которые решаются с запуском подобных объектов - социальные и экономические. В случае с "Алания парк" - это около 400 рабочих мест и более 3 млрд рублей предполагаемых инвестиций", - сказал полпред.

Всесезонный тематический парка "Алания парк" с широким набором рекреационных, культурно-досуговых и спортивно-оздоровительных услуг расположится в непосредственной близости от города Владикавказа. Он станет самым крупным парком в СКФО, строительство будет завершено к концу 2022 года.