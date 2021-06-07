Машиностроители обратились к Борисову с предложениями для стабилизации цен на металл

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Союз машиностроителей России обратился к вице-премьеру Юрию Борисову с предложениями для стабилизации цен на металл, среди которых субсидирование производства металлопродукции для них из допдоходов бюджета, отмена импортных пошлин на прокат и введение демпфера. Об этом говорится в письме первого заместителя председателя Союза машиностроителей России Владимира Гутенева на имя вице-премьера (имеется в распоряжении ТАСС).

"Речь идет о введении повышенных экспортных пошлин либо квот на экспорт лома черных металлов и используемого в железнодорожном машиностроении металлопроката, либо выдача разрешений на экспорт металлолома только при условии удовлетворения спроса на внутреннем рынке; регулировании цен на металлопродукцию в рамках реализации национальных проектов, государственных инвестиционных программ; субсидирование производства металлопродукции для машиностроения за счет дополнительных доходов бюджета, образовавшихся в результате резких скачков стоимости металла, отмена импортной пошлины на ввоз металлопроката, введение ценового демпфера на рынке черного металлопроката и других мерах", - говорится в тексте письма.