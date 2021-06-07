Россия официально уведомила Нидерланды о денонсации налогового соглашения

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Россия официально уведомила Нидерланды о денонсации соглашения между правительствами двух стран об избежании двойного налогообложения, сообщил Минфин России. Соглашение прекращает свое действие с 1 января 2022 года.

"В связи с принятием федерального закона от 26 мая 2021 г. "О денонсации соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Королевства Нидерландов об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество" Министерство иностранных дел Российской Федерации нотой от 07.06.2021 официально уведомило нидерландскую сторону о денонсации соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Королевства Нидерландов об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество от 16.12.1996", - говорится в сообщении.