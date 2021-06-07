Нидерланды получили уведомление от России о выходе из налогового соглашения

ГААГА, 7 июня. /ТАСС/. Нидерланды получили официальное уведомление от российской стороны о денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения. Об этом сообщил в понедельник в письме национальному парламенту статс-секретарь Министерства финансов Нидерландов Ханс Вейлбриф.

"РФ уведомила нас о выходе из соглашения, - подчеркнул он. - Это означает, что оно прекратит свое действие 1 января 2022 года".

Чиновник заметил, что "это шаг в неверном направлении, однако он не является необратимым". "И РФ, и Нидерланды получают преимущества от хорошо функционирующего соглашения об избежании двойного налогообложения, - обратил внимание Вейлбриф. - Поэтому Нидерланды продолжат усилия по вовлечению РФ в диалог и решению вопроса до конца года".

В конце марта 2020 года президент России Владимир Путин поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это потребовало корректировки соглашений об избежании двойного налогообложения с другими странами, договоренности с которыми позволяли выводить прибыль из России, уплачивая налог по эффективной ставке в 2-3%, либо прекращения действия таких договоров в случае, если договоренности о внесении соответствующих изменений не будут достигнуты.

В связи с тем, что через нидерландскую юрисдикцию осуществляются существенные выплаты доходов российского происхождения, Минфином РФ были проведены переговоры с Министерством финансов Нидерландов по внесению изменений в соглашение. Российская сторона предложила Нидерландам условия, аналогичные согласованным с Кипром, Люксембургом и Мальтой. Однако Нидерланды не согласились с предложением РФ, настаивая на расширении перечня доходов, облагаемых по пониженным ставкам.