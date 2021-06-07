Инвестиции в нижегородский АПК выросли почти втрое по сравнению с допандемийным 2019 годом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 июня. /ТАСС/. Инвестиции в агропромышленный комплекс Нижегородской области достигли 38,5 млрд рублей, что почти в три раза больше, чем в допандемийном 2019 году. Об этом журналистам в понедельник сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"С каждым годом уровень инвестиционной активности в агропромышленном комплексе Нижегородской области возрастает. В 2019 году в сельское хозяйство региона вложено 13,4 млрд рублей, в 2020-м - 15,4 млрд. Сейчас в разных отраслях агропрома - растениеводстве, животноводстве, пищевой и перерабатывающей промышленности - реализуется 84 инвестиционных проекта на общую сумму 38,5 млрд рублей", - сказал Никитин.

Он уточнил, что реализация инвестиционных проектов в районах области способствует развитию АПК, росту объемов производства сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров, а также позволяет создавать новые рабочие места.

По данным пресс-службы губернатора Нижегородской области, на поддержку предприятий АПК и развитие сельских территорий Нижегородской области в текущем году будет направлено свыше 4,5 млрд рублей, что на 8% больше, чем годом ранее. До 2024 года местные власти планируют увеличить объем экспорта продукции агропромышленного комплекса до $322 млн, что выше уровня 2020 года на 21%.