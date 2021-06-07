МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Годовая инфляция в России в мае ускорилась до 6,02% с 5,53% в апреле. По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены выросли на 0,74%, следует из данных Росстата.

Продовольственные товары в мае подорожали на 0,74% по сравнению с апрелем и на 6,6% в годовом выражении, непродовольственные товары - на 0,74% и 5,91% соответственно. Стоимость услуг выросла на 0,44% в месячном выражении и на 3,11% в годовом.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что темпы инфляции в России свидетельствуют о "перегреве" экономики и государство беспокоит рост цен.

По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, инфляция в России по итогам 2021 года может сложиться выше прогноза в 4,3%. Министерство уточнит прогноз в июле.

Правительство ожидает инфляцию по итогам года на уровне 4,5-5%, отмечал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

По прогнозу ЦБ, инфляция в 2021 году составит 4,7-5,2% и вернется к цели в 4% в середине 2022 года.

Продовольственные товары

В мае рост цен на мясо и птицу составил 1,26% к апрелю и 7,94% в годовом выражении. Свекла по сравнению с апрелем подорожала на 35,3%, белокочанная капуста - на 25,2%, морковь - на 18,8%, картофель - на 15,4%, репчатый лук - на 11,3%, лимоны - 12,8%, лук репчатый - 11,3%, виноград - на 4,2%.

"В мае прирост цен на отдельные виды плодоовощной продукции составил: на свеклу столовую - 35,3%, капусту белокочанную свежую - 25,2%", - сообщили в ведомстве.

Плодоовощная продукция в среднем стала дороже на 2,94%. При этом цены на помидоры снизились на 8,3%, огурцы - на 7,9%, бананы - на 1,3%, чеснок - на 0,3%, грибы - на 0,2%.

Гречневая крупа подорожала на 2,7%, подсолнечное масло - на 1,6%, сахарный песок - на 0,3%. При этом куриные яйца подешевели на 6,8%.

При этом в 19 субъектах РФ куриные яйца подешевели на 0,3-4,9%, в 21 - на 5-9,9%, в 25 - на 10-19,9%, в 6 - на 20-30,6%. В Московской области цены не изменились, а в13 регионах выросли 0,1-5,6%.

Что касается гречневой крупы, то в 22 регионах она подорожала на 0,2-1,9%, в 44 - на 2-4,9%, в 13 - на 5-11,8%. В двух субъектах РФ цены не изменились, а в 4 - снизились на 0,4-3,1%.

Цены на подсолнечное масло в мае в среднем по России выросли на 1,6%, при этом в 18 регионах - на 0,1-0,9%, в 23 - на 1-1,9%, в 17 - на 2-2,9%, в 14 - на 3-5,8%. В 4 субъектах РФ цены не изменились, в 9 - снизились на 0,1-1,8%.

Сахарный песок подорожал на 0,3%, при этом в 30 регионах - на 0,1-0,9%, в 18 - на 1-1,9%, в 4 - на 2-5,9%. В 14 субъектах РФ цены не изменились, в 13 - снизились на 0,1-0,9%, в 6 - на 1-5,8%.

Среди прочих продовольственных товаров в мае также подорожали: майонез - на 3%, баранина (кроме бескостного мяса) - на 2,7%, маргарин - на 2,4%, говяжья печень - на 2,1%, свинина - на 2%, соленая, маринованная и копченая рыба, мороженые кальмары, карамель и сливочное мороженое - на 1,6%, живая и охлажденная рыба, горох и фасоль - на 1,5%, творожные сырки, глазированные шоколадом - на 1,4%. В то же время цены на пшено снизились на 0,4%.

Лекарства и непродовольственные товары

Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) в мае подешевели в среднем на 0,1%. Эликвис и номидес подешевели на 0,8%, азитромицин - на 0,7%, амоксициллин с клавулановой кислотой, хлоргексидин, арбидол, нитроглицерин, витамин Д3, супрастин, ибупрофен, амлодипин, глицин - на 0,2-0,6%. При этом ацетилсалициловая кислота подорожала на 0,5%, винпоцетин, смекта - на 0,4%, лоперамид - на 0,3%, бисопролол, гипотиазид, лоратадин - на 0,2%.

Остальные препараты подорожали в среднем на 0,8%. В том числе цены на левомеколь выросли на 2%, гепарин натрия - на 1,9%, валидол - на 1,8%, отечественный анальгин, корвалол, нимесулид, троксерутин, сульфацетамид, ренни и йод - на 0,9-1,4%.

Также подорожали: хозяйственное мыло - на 1,6%, зубные щетки и спички - на 1,4%, туалетная бумага - на 1,3%, туалетное мыло - на 1,1%, автомобильный бензин, дизельное топливо, пеленки для новорожденных, детские подгузники, стиральные порошки, дезинфицирующие средства, зубные пасты, туалетное мыло, влажные и бумажные салфетки, гигиенические прокладки, сухие корма для домашних животных - на 0,1-0,9%.

Одновременно снизились цены на санитарно-гигиенические маски - на 4%, на газовое моторное топливо - на 2,9%, на антисептики для рук - на 0,5%.

Цены на услуги

В мае цены на проживание в гостиницах выросли на 3,5-11,7%, в хостелах - на 4,2%.

Среди услуг туризма и отдыха подорожали: экскурсионные туры по России - на 3,5%, автобусные экскурсии, путевки в дома отдыха и пансионаты - на 2,8%, в санатории - на 1,7%, билеты в музеи и на выставки - на 0,8%, театры и кинотеатры - на 0,5%.

Поездки на отдых в ОАЭ стали дешевле на 11,4%.

Из прочих наблюдаемых услуг подорожали: пользование потребительским кредитом - на 5,2%, установка пластиковых окон - на 3,3%, аренда индивидуального банковского сейфа - на 3,2%, годовая стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков (каско) - на 3,1%, помывка в бане в общем отделении - на 2,5%, стоматологические услуги и изготовление фотографий для документов - на 1-1,4%.

Цены на проезд в поездах дальнего следования выросли на 3,1%, на авиаперелет экономическим классом - на 1,6%, на аренду автомобиля - на 1,5%, на проезд в такси - на 1%.