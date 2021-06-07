Сургутский район намерен перенять опыт Липецкой области по созданию индустриальных парков

СУРГУТ, 7 июня. /ТАСС/. Власти Сургутского района намерены перенять успешный опыт по созданию индустриальных парков, который был представлен Липецкой областью в рамках Янтарного форума в Калининграде. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба администрации района.

"В рамках форума мы обменялись опытом по привлечению инвестиций в проекты с другими регионами, но больше всего консультировались по индустриальным паркам. Успешный проект по этому направлению представила Липецкая область. Мы обучались у них работе с индустриальными парками, чтобы индустриальный парк действительно работал и привлекал резидентов", - приводит пресс-служба слова заместителя главы Сургутского района Юлии Марковой.

Индустриальный парк в Сургутском районе планируется создать в микрорайоне "Солнечный". Такие проекты появляются в регионах РФ, как правило, с подготовленной инженерно-транспортной инфраструктурой, необходимыми сервисами, упрощенными регуляторными процедурами и пакетом инвестиционных стимулов для производственных и научно-исследовательских предприятий.

В свою очередь, в рамках форума представители других регионов активно интересовались опытом Сургутского района по заключению концессионных соглашений. "Для других регионов мы были примером по удачному заключению концессионных соглашений объектов образования, поскольку им этот процесс не удалось завершить", - цитирует пресс-служба слова главы администрации района Андрея Трубецкого.

Сургутский район считается самым крупным районом в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре по численности населения (125 тыс. человек) и объему промышленного производства. В настоящее время включает в себя четыре городских поселения - Лянтор, Федоровский, Белый Яр, Барсово, и девять сельских поселений - Нижнесортымский, Солнечный, Локосово, Русскинская, Сытомино, Лямина, Тундрино, Угут и Ульт-Ягун.