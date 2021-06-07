Более 4 тыс. рабочих мест откроют в Тульской области по заключенным на ПМЭФ соглашениям

ТУЛА, 7 июня. /ТАСС/. Правительство Тульской области и компании-инвесторы в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), проходившего 2-5 июня, заключили соглашения на общую сумму более 150 млрд рублей. На новых и модернизированных предприятиях будет создано свыше 4 тыс. рабочих мест, сообщил в понедельник губернатор Алексей Дюмин во время еженедельного оперативного совещания.

"Заключены соглашения о сотрудничестве в различных сферах с органами власти и вузами, а также 26 соглашений на общую сумму более 150 млрд рублей. Соглашения тщательно прорабатывались, и, теперь это не просто намеренья, а конкретные решения инвесторов о реализации их проектов на тульской земле. Это позволит создать в регионе свыше 4 тыс. новых рабочих мест", - приводит пресс-служба облправительства слова Дюмина.

Инвестиционные проекты будут реализованы в Щекинском, Узловском, Чернском, Воловском, Кимовском, Богородицком районах, а также в Туле, Новомосковске, Ефремове и Алексине. "Губернатор поручил своему первому заместителю Вячеславу Федорищеву и членам экономического блока правительства держать на личном контроле реализацию всех проектов", - отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, среди наиболее масштабных проектов - строительство завода по убою, хранению и переработке мяса свинины мощностью 4,2 млн голов в год, с объем инвестиций около 48 млрд рублей. Соглашение об этом в присутствии президента РФ Владимира Путина было подписали Алексей Дюмин, зампред правления АО "Газпромбанк" Алексей Матвеев и председатель правления ПАО "Группа Черкизово" Сергей Михайлов. Около 40 млрд рублей направит компания "Три эс Новая Тула" на строительство многоквартирных домов общей площадью 700 тыс. кв. м в Туле для 25 тыс. человек, часть квартир предоставят по соцпрограммам детям сиротам и гражданам, проживающим в аварийных домах. Минерально-химическая компания (МХК) "Еврохим" инвестирует 17 млрд рублей в модернизацию производства и снижение потребления ресурсов на предприятиях "Азот" и "Новомосковский хлор", расположенных в Тульской области.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходил со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году была "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводился в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступал информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.