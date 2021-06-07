Росавиация и Ростуризм предупредили о рисках турпоездок на грузопассажирских рейсах

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Туристические поездки на грузопассажирских рейсах, например на Кипр и в Тунис, могут быть рискованными и для путешественников, и для бизнеса, говорится в совместном заявлении Росавиации и Ростуризма.

"В настоящее время с целым рядом стран, включая Кипр и Тунис, регулярное авиасообщение не возобновлено. По данным направлениям осуществляются только грузопассажирские рейсы, которые не предусмотрены для перелетов с туристическими целями. Мы понимаем желание туристов отдохнуть, а бизнеса - работать. При этом, мы просим и туристов, и бизнес учитывать все сопутствующие риски. Турист рискует частично или полностью не получить ту услугу, за которую он заплатил, а бизнес, соответственно, рискует получить убытки и не оправдать доверие людей. Ростуризм и Росавиация рекомендуют туристам тщательно выбирать направления для путешествий с учетом данных рисков", - отмечается в заявлении.

Ранее Росавиация неоднократно предупреждала авиакомпании о запрете перевозить организованных туристов на грузопассажирский рейсах. Агентство также пригрозило ограничениями в случае выявления фактов продажи таких билетов в составе турпакетов. По данным газеты "Коммерсантъ", Ростуризм также уведомил туроператоров о возможном аннулировании у авиакомпаний допусков на выполнение грузопассажирских рейсов, перевозящих организованных туристов в страны, с которыми официально не возобновлено авиасообщение.

Грузопассажирские рейсы в первую очередь предназначены для перевозки различных грузов (что допускается при официально закрытом пассажирском авиасообщении между странами), но при этом до перевозки допускаются некоторые категории пассажиров.