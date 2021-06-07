Минсельхоз ожидает коррекцию цен на овощи после сбора урожая

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Минсельхоз ожидает коррекцию цен на овощи в России после сбора урожая. Об этом говорится в сообщении министерства.

По данным Росстата, стоимость свеклы в России в мае 2021 года выросла на 35,3% по сравнению с показателем за апрель, капусты - на 25,2%, моркови -18,8%, картофеля - 15,4%, лука репчатого - 11,3%.

"Коррекция цен на овощи открытого грунта и картофель ожидается по мере сбора нового урожая", - отмечается в сообщении.

По данным Минсельхоза, активная ценовая динамика по этой группе товаров является традиционной для данного сезона. При этом, как отметили в министерстве, сейчас уже отмечается снижение цен на ряд овощей у производителей: огурцы (-21,8% месяц, -4,6% за неделю), томаты (-25,3% за месяц, -6,2% за неделю). Цена на белокочанную капусту в мае демонстрировала рост, при этом она все еще остается ниже уровня аналогичного периода прошлого года (-19,6% за год).

Сохранению стабильного уровня цен на овощи открытого грунта и картофель в том числе будет способствовать расширение посевных площадей в 2021 году, добавили в министерстве.