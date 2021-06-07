Apple представила новые функции для защиты конфиденциальности

ТАСС, 7 июня. Apple на своей ежегодной конференции для разработчиков WWDC 2021 представила несколько новых функций, обеспечивающих конфиденциальность данных пользователя. Трансляция мероприятия велась на сайте компании.

Так, функция для электронной почты Mail Privacy Protection запрещает отслеживающим инструментам (трекерам) узнать вашу локацию или IP-адрес. Также она скрывает информацию о том, открыли ли вы письмо и когда это сделали.

Также появился App Privacy Report, в котором компания разъясняет, как приложения используют данные пользователя. Например, как часто приложение запрашивает доступ к вашим контактам, микрофону или местоположению.

Siri теперь способна работать без подключения к интернету: вся обработка запросов происходит на устройстве, без использования доступа к сети, что позволило ускорить выполнение некоторых задач голосовым помощником: например, поставить будильник или записать встречу в календаре. Также это нужно, как поясняют в Apple, для повышения безопасности данных пользователя: "Аудио никогда не покидает ваше устройство".

Компания представила подписку iCloud+ с дополнительными функциями приватности. Например, Hide my mail создает рандомные ящики для регистрации на разных сервисах, а Private Relay обеспечивает дополнительную защиту для веб-браузинга. Стоимость подписки не меняется, обладатели подписки iCloud будут автоматически переведены на iCloud+ этой осенью.

Аккаунт в завещание

Теперь стало возможным назначить, например, своего родственника "доверительным контактом". В случае если вы забудете свой пароль от Apple ID, вы можете позвонить ему и получить код верификации. Также компания разрешила передавать аккаунт в завещание: после смерти доступ к нему и всем данным на iCloud может получить назначенное лицо.