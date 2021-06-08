Конкурент Zoom и редизайн Safari. Главное с конференции Apple WWDC 2021

Одно из главных обновлений получил сервис FaceTime. Так, видеозвонки имеют пространственное аудио: голоса участников теперь звучат из той части экрана, где находится их изображение. Новые режимы микрофона позволяют отделить голос пользователя от фоновых шумов. Также для более четкой картинки появилась возможность включить портретный режим, при котором фон становится размытым.

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Американская корпорация Apple 7 июня во второй раз подряд провела свою ежегодную конференцию для разработчиков Worldwide Developers Conference (WWDC) в онлайн-формате. На ней компания представила обновленные версии своих операционных систем. Главные анонсы с мероприятия Apple - в материале ТАСС.

FaceTime станет больше похожим на Zoom: например, теперь можно запланировать видеоконференцию и отправить ссылку на нее друзьям. Они, в свою очередь, могут присоединиться к звонку даже не имея iPhone - со своего Android- или Windows-устройства (или даже в веб-браузера).

Кроме этого, теперь пользователи смогут вместе слушать музыку из Apple Music, синхронно смотреть фильмы и сериалы или делиться своим экраном с помощью функции SharePlay. Причем любой участник сеанса сможет включать, приостанавливать или перематывать просматриваемый контент. Функция доступна на iPhone, iPad и Mac. Просматриваемый совместно контент доступен благодаря партнерству Apple с Disney+, ESPN+, HBO Max, Hulu, MasterClass, Paramount+, Pluto TV, TikTok, Twitch и др.

Другая новая функция - "Фокусирование". Она отфильтровывает уведомления и приложения с учетом пожеланий пользователя. Можно выбрать как стандартные варианты, так и настроить самому. Например, в рабочие часы будут приходить только уведомления от коллег. Если "Фокусирование" настроено на одном устройстве Apple, эти настройки автоматически переносятся на все остальные устройства Apple. Причем если пользователь не хочет, чтобы его беспокоили, то для выбранных контактов отобразится статус "Не беспокоить" в "Сообщениях" отправителя, показывая, что пользователь в данный момент недоступен.

Другое крупное обновление произошло в уведомлениях. Теперь система сама собирает несрочные уведомления и доставляет их в более удобное время, например утром или вечером. Она может группировать их по приоритету и вывести в верхние строчки списка наиболее важные, с учетом того, с какими приложениями работает пользователь. Также теперь можно отключить временно звук уведомлений для любого приложения.

Новая функция Live Text распознает на фотографии текст, который можно скопировать и вставить, например в поисковик. Если система распознает номер, то можно автоматически позвонить по нему. Пока текст распознается только на семи языках (русский в этот список не входит).

Изменения коснулись и функции "Воспоминания". Теперь система предлагает подходящую под ваши фото и видео музыку из Apple Music.

Приложение "Кошелек" можно будет использовать вместо ключей в отелях, с которыми договорилась Apple (пока только в США) и загрузить свои документы, к примеру водительские права. Позже в этом году пользователи из тех штатов в США, где поддерживается цифровое водительское удостоверение, получат возможность добавить его в "Кошелек". Администрация транспортной безопасности США также обсуждает возможность использования такого цифрового паспорта в приложении в аэропортах при регистрации на рейсы.

Публичная бета-версия iOS 15 станет доступна пользователям в июле, само обновление станет доступно осенью.

iPadOS 15

Новая ОС для планшетов Apple получила новый дизайн виджетов, которые можно свободно размещать на всем рабочем столе. Стала доступна "Библиотека приложений", в которую автоматически группируются приложения по категориям. Улучшилась функция многозадачности.

Появилась новая функция QuickNote - это быстрые заметки, которые можно использовать внутри других приложений. Например, делая заметки в браузере, к ним автоматически привязывается связанная с ними ссылка на сайт.

Приложение "Перевод" станет доступно на iPad и будет поддерживать функция автоперевода. Она автоматически распознает язык и переводит его на нужный. Также теперь на iPad можно перевести любой текст -- достаточно выделить его и выбрать "Перевести".

Основные обновления iOS 15, такие как "Фокусирование" и новый FaceTime, станут доступны и на планшетах Apple.

Релиз iPadOS 15 запланирован на осень и будет доступен для iPad mini 4 и новее, iPad Air 2 и новее, iPad 5‑го поколения и новее, а также всех моделей iPad Pro.

Новые функции приватности

Компания взяла курс на защиту приватности пользователей и на конференции рассказала о ряде нововведений в этой области. Так, в iOS 15 появилась функция "Защита конфиденциальности в почте". Она не позволяет отправителю узнать, было ли его письмо открыто, и скрывает IP‑адреса и локацию. В отчете о конфиденциальности приложения теперь содержится информация о том, как приложение за последние семь дней использовало предоставленный ему доступ к данным о местоположении, к фотографиям, камере, микрофону и контактам и какие еще действия оно выполняло.

Кроме того, стало возможным назначить доверительный контакт, который, в случае если вы забудете свой пароль от Apple ID, подскажет его. Также компания разрешила передавать аккаунт в завещание: после смерти доступ к нему и всем данным на iCloud может получить назначенное лицо.

macOS Monterey

Новая macOS для настольных компьютеров получила название "Монтерей" (Monterey). В рамках него Apple рассказала о большом редизайне браузера Safari. В частности, изменилась панель вкладок с возможностью распределять вкладки по группам. Панель теперь окрашивается в цвет открытой веб‑страницы, а вкладки, панель инструментов и строка поиска объединены в цельный интерфейс. Причем группы вкладок можно синхронизировать между Mac, iPhone и iPad и делиться ими с родными и друзьями.

Также на Mac появятся "Быстрые команды", которые позволят автоматизировать повседневные задачи. Для этого была создана большая библиотека готовых действий: можно, например, моментально отправлять файлы или создавать анимированные GIF‑изображения. Функция работает во всей системе macOS, в том числе в строке меню, в Finder и Spotlight.

Появились новые функции "Непрерывности", позволяющие работать на разных устройствах. Так, Universal Control позволяет без предварительной настройки свободно перемещаться между Mac и iPad, используя мышь и клавиатуру.

Общедоступная бета‑версия для всех пользователей Mac будет доступна в июле, а в качестве бесплатного обновления ОС выйдет этой осенью.

watchOS 8

Операционная система для смарт-часов Apple также получила ряд изменений. Так, в watchOS 8 добавились два новых вида тренировок - тайцзицюань и пилатес. Во время сна теперь можно отслеживать частоту дыхания, а приложение "Дыхание" получила новое название "Осознанность". Теперь можно запускать на нем сеансы размышления длиной в одну минуту.

Появились новые способы просматривать фото и взаимодействовать с ними прямо на Apple Watch с помощью нового циферблата "Портреты": он как будто оживляет ваши фото, выделяя их из фона. Также в watchOS были добавлены контакты, которые можно просматривать, добавлять, редактировать и пересылать другим пользователям.

Система watchOS 8 станет доступна этой осенью в виде бесплатного обновления для Apple Watch Series 3 или новее, объединенных в пару с iPhone 6s или новее под управлением iOS 15.

Прочие изменения

Теперь Siri способна работать без подключения к интернету: вся обработка запросов происходит на устройстве, без использования доступа к сети, что позволило ускорить выполнение некоторых задач голосовым помощником - например, поставить будильник.

Приложение "Локатор" стало поддерживать наушники AirPods Pro и AirPods Max. Если пользователь отошел от наушников чем на 150 м, то придет уведомление.

Обновилось и приложение "Здоровье". Теперь в нем будет новая вкладка общего доступа, которая позволяет делиться данными о здоровье с членами семьи, сиделкой или врачами. Вкладка "Устойчивость при ходьбе" позволяет отслеживать то, как вы ходите, чтобы предупредить возможные болезни или заранее оценить риск падения.