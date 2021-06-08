Глава МИД Финляндии ожидает, что товарооборот с Россией вернется на уровень до пандемии

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто выразил убежденность в том, что товарооборот Финляндии с Россией вернется на допандемийный уровень. Такое заявление он сделал в интервью РБК , опубликованном во вторник.

"Из-за пандемии в прошлом году объем торговли между нашими странами значительно снизился, но такая же тенденция наблюдалась и со многими другими важными торговыми партнерами. Российская Федерация во время пандемии хорошо заботилась о своей экономике, что, безусловно, будет содействовать восстановлению торгового оборота наших стран. Я убежден, что объем нашей взаимной торговли выйдет на допандемийный уровень" - сказал Хаависто.

Министр иностранных дел Финляндии уточнил, что существует много сфер, в которых можно расширить сотрудничество и торговлю с Россией. Например, в области обращения с отходами и в лесном секторе, добавил он.