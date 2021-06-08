{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Глава МИД Финляндии ожидает, что товарооборот с Россией вернется на уровень до пандемии

Пекка Хаависто отметил, что существует много сфер, в которых можно расширить сотрудничество и торговлю, в частности, в области обращения с отходами и в лесном секторе

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто выразил убежденность в том, что товарооборот Финляндии с Россией вернется на допандемийный уровень. Такое заявление он сделал в интервью РБК, опубликованном во вторник.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Из-за пандемии в прошлом году объем торговли между нашими странами значительно снизился, но такая же тенденция наблюдалась и со многими другими важными торговыми партнерами. Российская Федерация во время пандемии хорошо заботилась о своей экономике, что, безусловно, будет содействовать восстановлению торгового оборота наших стран. Я убежден, что объем нашей взаимной торговли выйдет на допандемийный уровень" - сказал Хаависто.

Министр иностранных дел Финляндии уточнил, что существует много сфер, в которых можно расширить сотрудничество и торговлю с Россией. Например, в области обращения с отходами и в лесном секторе, добавил он.

Теги
ФинляндияРоссияХаависто, ПеккаПандемия COVID-19
"Алмаз-Антей" сообщил о падении ажиотажного спроса на рентген-оборудование
Директор департамента развития гражданской продукции Артем Шатраков пояснил, что в 2020 году коррективы в уровень спроса на такие аппараты внесла пандемия
Читать полностью