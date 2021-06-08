Эксперты: каждый второй клиент банков РФ готов рекомендовать знакомым свою кредитку

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Каждый второй клиент банков РФ готов рекомендовать знакомым свою кредитную карту, а почти 70% опрошенных планируют продолжать пользоваться своими кредитками. Такие результаты приводятся в исследовании аналитического центра НАФИ (есть в распоряжении ТАСС).

"Опыт рекомендации карты с лимитом заемных средств близким, знакомым или коллегам имеет половина опрошенных (51%). Чаще всего свои кредитные карты готовы рекомендовать работающие клиенты, клиенты высокодоходной группы, а также пользователи карт в возрасте 29-39 лет. Реже других готовы рекомендовать неработающие, представители возрастной группы 55+, клиенты с низким доходом", - указано в исследовании.

Согласно исследованию, пользователи кредитных карт в основном довольны тем, как налажена работа цифрового банкинга, отмечают высокий уровень обслуживания и достаточный размер кредитного лимита. В топ-5 банков по уровню лояльности клиентов, имеющих карты с кредитным лимитом, вошли Совкомбанк, Райффайзенбанк, Альфа-банк, ВТБ и "Тинькофф банк".

В ближайший год 67% опрошенных клиентов банков планируют продолжать пользоваться своими кредитными картами. При выборе карточных продуктов клиенты ориентируются прежде всего на размер беспроцентного (льготного) периода (96%), процентную ставку по кредиту (94%) и стоимость выпуска и годового обслуживания (94%).

По данным исследования, о преимуществах своих карт заявили 84% опрошенных. Чаще всего они указывали на достаточный кредитный лимит (42%) и возможность оформить карту онлайн (38%). На недостатки своих кредитных карт указали 62% участников опроса. Чаще всего они говорили о коротком льготном периоде, чуть реже - о недостаточном кредитном лимите и мешающих рекламных уведомлениях. Четверть опрошенных (25%) заявили об отсутствии недостатков своих карт.

Опрос проведен аналитическим центром НАФИ в марте 2021 года. Опрошены 1 490 клиентов ведущих банков России, где клиенты имеют хотя бы одну кредитную карту (включая карты рассрочки, карты с овердрафтом). Исследование проведено методом онлайн-опроса и телефонного опроса.