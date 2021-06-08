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"Алмаз-Антей" сообщил о падении ажиотажного спроса на рентген-оборудование

Директор департамента развития гражданской продукции Артем Шатраков пояснил, что в 2020 году коррективы в уровень спроса на такие аппараты внесла пандемия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Концерн "Алмаз-Антей" отмечает нормализацию спроса на рентгеновское оборудование в 2021 году после связанного с пандемией ажиотажа 2020 года. Об этом сообщил ТАСС директор департамента развития гражданской продукции Артем Шатраков, подводя итоги ПМЭФ-2021.

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"Поставки наших мобильных рентгеновских аппаратов в 2020 году значительно увеличились. Это был один из самых закупаемых аппаратов. Сейчас спрос нормализовался", - сказал Шатраков.

Он пояснил, что такие коррективы в уровень спроса внесла пандемия. "Сейчас, безусловно, рынок стал обычным. И, дай бог, у нас таких всплесков больше не будет. Мы, конечно, готовы к любым вызовам, но лучше бы, чтобы такая потребность больше не возникала по подобным случаям", - подчеркнул он.

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РоссияПандемия COVID-19ПМЭФ-2021
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