СМИ: индекс Мексиканской фондовой биржи достиг максимума с августа 2017 года

МЕХИКО, 8 июня. /ТАСС/. Индекс Мексиканской фондовой биржи (BMV) в понедельник по итогам торгов достиг отметки в 51 428 пунктов. Речь идет о самом высоком показателе с августа 2017 года, сообщил телеканал Televisa.

Так BMV отреагировала на результаты состоявшихся в воскресенье выборов в Палату депутатов федерального Конгресса и местные органы власти. Курс американской валюты при этом опустился до минимума за последние три недели, до отметки в 19,77 песо за доллар.

Предварительные итоги голосования указывают на то, что левое пропрезидентское "Движение национального возрождения" может потерять до нескольких десятков мандатов. Тем не менее коалиция, куда кроме этой политической силы вошли Партия труда и Мексиканская экологическая зеленая партия, сохранит большинство из 500 мест в нижней палате парламента.