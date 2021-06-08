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Росприроднадзор начнет публиковать экологические антирейтинги компаний с 1 августа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Росприроднадзор с 1 августа начнет публиковать экологические антирейтингы российских компаний, заявила глава службы Светлана Радионова в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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"Мы будем публиковать их [экологические антирейтинги]. Посмотрим, насколько он будет рабочий. Я надеюсь, что мы с 1 августа опубликуем первый рейтинг", - сказала она.

Ранее Радионова в ходе экологической сессии на ПМЭФ заявила, что Росприроднадзор готов публиковать в открытом доступе экологический антирейтинг компаний в противовес рейтингам ESG (составляются европейским рейтинговым агентством RAEX-Europe).

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