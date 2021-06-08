Росприроднадзор будет дисквалифицировать глав предприятий за ущерб экологии

"Знаете, во многих компаниях есть такие менеджеры на местах. Он как бы местный князь. Потому что он определяет, кто и как будет зарабатывать, он определяет налогооблагаемую базу, он понимает, что без него никак. И мы сейчас хотим создать механизм дисквалификации таких менеджеров, чтобы они понимали, что и до них это все будет доведено", - сказала она.

По словам Радионовой, лично она как руководитель давления со стороны компаний на себе не ощущает. Но на местах инспекторы сталкиваются с самым разным отношением. "Людей пугают, людям угрожают, часто могут применить насилие или обидеть, толкнуть, оскорбить. У нас был случай, когда инспекторский состав ставили на колени и заставляли ждать приезда полиции или кого-то еще. У нас есть масса вопиющих случаев, когда такое давление происходит, и тогда я считаю своим долгом лично вмешаться", - подчеркнула она.

В целом, после аварии на Норильской ТЭЦ в мае 2020 года, когда из-за разрушения резервуара в почву и реки попало 21 тыс. тонн дизельного топлива, восприятие бизнесом роли Росприроднадзора изменилось. Тогда ведомство оценило ущерб природе в 146,2 млрд рублей. "Норникель", чья дочерняя компания эксплуатировала объект, выплатил сумму в полном объеме - она стала крупнейшей в истории возмещения ущерба, как и сама авария - беспрецедентной по масштабу ущерба.

"Нас стали слышать, компании стали понимать, что это неотвратимо. Мы видим, что изменилась реакция, они стараются быстрее ликвидировать, как-то еще более тесно взаимодействовать с нами. Некоторые заявляют об инвестициях, которые они готовы вкладывать, чтобы подобное не повторилось", - рассказала Радионова.