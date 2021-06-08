Росприроднадзор предлагает ввести экоаудит перед разделением активов на чистые и грязные

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Росприроднадзор выступает за введение экологического аудита перед совершением сделок по разделению активов компаний на чистые и грязные. Об этом заявила глава ведомства Светлана Радионова в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы считаем, что экологический аудит подобных предприятий должен быть обязательно перед сделкой", - сказала она.

По ее словам, практика разделения активов на чистые и грязные должна быть понятной. "Мы приветствуем любую защиту на внешнем рынке, но мы не понимаем, что было бы с этой бочкой, так называют нефтяники резервуар, если бы на ней не было значка "Норильский никель". Кто бы за это заплатил? Никто?", - пояснила глава Росприроднадзора.

"Почему, когда это мешок с пряниками - помните, как в детском анекдоте - это ваш мешок с пряниками. Когда это ведро, которое нужно вынести на свалку - это не наше ведро? - продолжила Радионова. - Если вы хотите отчуждать объекты, вы должны понимать, кому вы это подарите".

Ранее "Русал" - один из крупнейших в мире производителей алюминия - сообщил, что выделит высокоуглеродный бизнес в отдельную структуру, а сама компания сменит название на Al+.

Решение о разделении уже одобрено советом директоров "Русала". Вопрос о смене названия еще будет обсуждаться на собрании акционеров 24 июня. Компания сохранит большую часть производственных активов и сконцентрирует свою деятельность на развитии бизнеса, основанного на принципах устойчивого развития, фокусируясь на внедрении инертного анода с целью достижения нулевого баланса выбросов парниковых газов при производстве алюминия.